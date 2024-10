All’Emily’s si danza sotto le stelle: arriva la “Preview Summer Season”

Se i primi giorni del nuovo mese ci avevano fatto sperare in un’estate anticipata, le nostre speranze sono state un pò disattese dal tempo di questi ultimi giorni. Pioggia, vento ed il sole che gioca a nascondino, non sono di certo le basi migliori su cui attendere l’estate 2019.

Ma chi dice che a scegliere di portare il buon tempo non possiamo essere noi?

Instancabili, sempre pieni di sorprese e con tanta, tanta voglia di farvi divertire, sono loro a portare un pizzico di estate a Reggio Calabria. Di chi stiamo parlando? Dell’Emily’s e di tutto il suo staff, lo stabilimento balneare divenuto per tanti una vera e propria casa.

Leggi anche

Dopo il grande successo del Warm Up e dell’Opening del 1°maggio, il Summer Place vi invita a trascorrere insieme un altro sabato sotto le stelle.

La location è sempre la stessa, quella che avete imparato ad amare nel corso di questi anni, con qualche piccolo accorgimento per il 2019. Per la “Preview” non mancheranno ovviamente la buona musica e squisiti cocktail pensati per voi affezionati clienti.

Gli ingredienti per un’altra serata di successo sono tutti presenti, adesso mancate solo voi! L’appuntamento è per sabato 11 maggio.