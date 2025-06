Reggio ospita la VII Edizione del ‘Congresso Endocrinologia dello Stretto’

Esperti di diabete, obesità e disturbi del neurosviluppo, per discutere nuove strategie di prevenzione

Il 6 giugno 2025, Reggio Calabria sarà protagonista di un evento di grande rilevanza nel campo della medicina endocrinologica. La settima edizione del Congresso Endocrinologia dello Stretto si terrà al Grand Hotel Excelsior, e si concentrerà principalmente su tematiche cruciali come la prevenzione del diabete, l’obesità adolescenziale e il neurosviluppo.

Un’importante iniziativa didattica quella dell’Istituto “Galluppi-Collodi-Bevacqua-Alvaro-Scopelliti“, che ha promosso il progetto dedicato alla corretta alimentazione. In linea con il suo impegno educativo, la dirigente Adriana Labate ha aperto le porte all’iniziativa, consentendo agli studenti di esplorare l’importanza di uno stile di vita sano attraverso lezioni pratiche e teoriche. In particolare, il progetto “Siamo quel che mangiamo” ha coinvolto esperti del settore, inclusi il dott. Ernesto Giordano e la dott.ssa Lucia Di Furia, che hanno sottolineato l’importanza di una dieta equilibrata e di una vita sana.

I ragazzi e le famiglie che vorranno aderire scaricheranno un’app grazie alla quale avranno la consulenza gratuita di un nutrizionista per prevenire o combattere l’eccesso ponderale

Prevenzione del Diabete e Obesità Adolescenti: Un Progetto Integrato

La prima sessione del congresso si focalizzerà su un tema di grande importanza: la lotta contro l’eccesso ponderale tra gli adolescenti. Il progetto, che mira a costruire un PPTDA integrato, si propone di affrontare la crescente incidenza dell’obesità tra i giovani, cercando di intervenire in maniera precoce. I relatori, tra cui Dr. Ernesto Giordano e Dr. Vincenzo Sofia, discuteranno nuove strategie per combattere questa problematica in continuo aumento.

Tecnologia e Diabete: Sensori e Microinfusori al Centro della Discussione

Nel corso del congresso, ampio spazio verrà dato all’innovazione tecnologica nel trattamento del diabete, con particolare attenzione ai sensori e microinfusori, strumenti avanzati che stanno cambiando il trattamento della malattia. L’intervento di Pier Francesco Tripodi illustrerà i progressi recenti in questo campo, con applicazioni che stanno migliorando significativamente la gestione della malattia.

La Rete Diabetologica e il Progetto Jacardi: Sfide e Opportunità

Un altro argomento centrale sarà la rete diabetologica, che sta prendendo piede come uno strumento fondamentale nella prevenzione e gestione del diabete. Il progetto Jacardi, che si occupa della prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari, sarà al centro di una tavola rotonda moderata dalla Dr.ssa Lucia Di Furia e dal Dr. Ernesto Giordano. L’obiettivo è promuovere la collaborazione tra figure sanitarie diverse per garantire un approccio integrato e continuo nella lotta contro il diabete.

Neurosviluppo e Autismo: Proposte per lo Sviluppo delle Competenze Sociali

La seconda sessione del congresso si concentrerà sui disturbi del neurosviluppo, con un particolare focus sul disturbo dello spettro autistico. Gli esperti, tra cui Giuseppina Foti e Vincenzo Bascià, discuteranno di modelli di inclusione sociale e sviluppo delle competenze sociali per le persone con autismo ad alto funzionamento. Il congresso esplorerà anche come questi modelli possano essere applicati concretamente per promuovere una società più inclusiva.

Conclusioni e Discussione: Un Confronto Ricco di Proposte

La giornata si concluderà con una sessione di discussione e conclusioni, dove i partecipanti potranno confrontarsi su quanto emerso durante il congresso. I professionisti del settore, tra cui il Dr. Ernesto Giordano e la Dr.ssa Adriana Labate, tireranno le somme delle tavole rotonde e presenteranno le future sfide da affrontare, creando un dialogo tra esperti e pubblico per migliorare la gestione della salute in queste aree delicate.

Un Evento Fondamentale per la Salute e la Prevenzione

Il Congresso Endocrinologia dello Stretto VII Edizione rappresenta un appuntamento fondamentale per gli operatori sanitari e per chiunque sia interessato alle tematiche della prevenzione del diabete, dell’obesità e dei disturbi del neurosviluppo.

Un’occasione unica per aggiornarsi sulle ultime ricerche e per promuovere una collaborazione interdisciplinare che favorisca il miglioramento della salute pubblica nella regione e oltre.



