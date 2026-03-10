Energia e crisi mediorientale: Casartigiani Calabria lancia l’allarme e propone degli interventi alla Regione

La guerra in Iran e la nuova crisi mediorientale si abbattono con forza anche sulla Calabria , mettendo in difficoltà una regione già economicamente fragile. Dai nostri studi emerge come la Calabria subisca già una forte penalizzazione a causa del costo dell’energia più alto rispetto ad altre regioni italiane. Molte imprese operano con margini ridotti e in un contesto caratterizzato da infrastrutture insufficienti. I nuovi rincari colpiscono famiglie e imprese calabresi con un’intensità maggiore rispetto al resto del Paese.

Il paradosso è che la Calabria possiede enormi potenzialità per lo sviluppo delle energie rinnovabili, ancora oggi largamente inutilizzate. Come Casartigiani Calabria lanciamo un serio allarme: ulteriori aumenti potrebbero avere conseguenze molto pesanti sul sistema produttivo, con un costo in termini di sviluppo economico e occupazione che potrebbe sfiorare il miliardo e mezzo di euro. Se a questo aggiungiamo i danni provocati dagli ultimi due uragani di poco più di un mese fa, il rischio è quello di una nuova e profonda crisi economica per la regione.