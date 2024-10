Reggina: sarà ancora 4-3-3? Le possibili scelte di Pergolizzi

In altra pagina del giornale si scriveva che ipotizzare l’undici iniziale è diventato esercizio difficile. Pergolizzi cambia formazione e modulo da sette giornate, con risultati altalenanti e poco confortanti sul piano del gioco. In occasione dell’ultima partita si è provato il 4-3-3 che nella prima mezz’ora di gara ha prodotto risposte interessanti, poi l’infortunio di Vesprini secondo quanto riferito dal tecnico, ha scombussolato i piani tattici costringendolo a una serie di spostamenti che hanno creato molta confusione e dato coraggio agli avversari.

Per la trasferta infrasettimanale di Enna, immaginiamo che possa essere riproposta l’ultima disposizione tattica, ma con quali uomini? Giuliodori è ancora out, Vesprini probabilmente pure, quindi due Under fuori causa. Certamente in porta verrà confermata la presenza di Lazar, mentre davanti a lui dovrebbero agire a destra Bonacchi, in mezzo Girasole e Adejo, a sinistra Cham. In mezzo al campo Forciniti, Ba e uno tra Salandria e Urso, in attacco il tridente potrebbe modificarsi per due terzi con le presenze a sinistra di Porcino e a destra di Renelus, più Barranco punta centrale. Tornando in campo a distanza di tre giorni, Barillà e Dall’Oglio potrebbero riposare almeno inizialmente.