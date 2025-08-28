‘Bello di Mamma’, due ore di risate per l’unica tappa calabrese di Brignano – FOTO

È stata una serata di puro divertimento quella vissuta dai duemila spettatori arrivati da tutta la regione nello splendido Teatro all’aperto di Parco Mitoio di Lamezia Terme per assistere all’unica tappa in Calabria di Bello di Mamma, il nuovo spettacolo di Enrico Brignano.

Salito sul palcoscenico alle 22:00, l’amatissimo attore comico romano ha sin da subito incalzato platea e spalti gremiti come qui non si era mai visto, con una raffica di battute che hanno tolto il respiro per le continue e fragorose risate.

Brignano e il feeling con il pubblico

Immediato il feeling con il numerosissimo pubblico che si è lasciato travolgere dal clima di allegria contagiosa dello show. A rompere il ghiaccio, le battute che Brignano ha dedicato alla location, un teatro unico per la sua posizione, nel cuore di 250 ettari di verde nell’oasi naturalistica del Parco Mitoio di Lamezia, a ridosso delle note Terme di Caronte.

«Sapete dove mi hanno portato? Mi hanno incappucciato all’aeroporto ed ora mi trovo qui, in questo bosco, ma è l’Aspromonte?» ha chiesto ironicamente Brignano, sottolineando l’unicità paesaggistica di un teatro entrato definitivamente questa estate nel circuito dei grandi eventi estivi grazie al promoter Ruggero Pegna.

Uno show tra comicità e scenografia spettacolare

Incantevole anche l’imponente scenografia progettata da Marco Calzavara, con torri layher, ledwall gigante ed effetti luci da megashow disegnati da Marco Lucarelli.

Ad accompagnare Enrico Brignano in questo spettacolo scritto con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti, anche le musiche di Andrea Perrozzi e un gruppo di cantanti e coristi che hanno dato respiro ai lunghi monologhi dell’attore.

Uno spettacolo esilarante, con testi audaci e tanti riferimenti ai rapporti di coppia, alle differenze generazionali e alla musica romantica di ieri contrapposta al rap e trap di oggi.

Risate, improvvisazioni e standing ovation

Ironia, satira, simpatia, tra copione e improvvisazioni, hanno reso la serata indimenticabile. In un momento storico complesso, Brignano ha regalato due ore di spensieratezza e buonumore.

Al termine, il pubblico entusiasta gli ha tributato una lunga standing ovation, confermandolo tra i più grandi comici italiani.

Le parole del promoter Ruggero Pegna

«Vedere questo teatro strapieno di pubblico sorridente e divertito è stata una bella emozione. Non avevo dubbi che sarebbe stato un grande successo» – ha dichiarato Ruggero Pegna.

Il promoter ha sottolineato la particolarità della location e la necessità di migliorarne i servizi: «Può diventare tappa fissa di grandi eventi estivi. Servono parcheggi, seggiolini numerati e un ripetitore telefonico, perché oggi è impossibile isolare attori e pubblico per ore».

Pegna ha infine ringraziato la Lamezia Multiservizi per il servizio navette e il pubblico affezionato che rende possibile la riuscita di grandi eventi in Calabria.