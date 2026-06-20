Enrico Mentana torna alla Villa Romana di Casignana: ‘Patrimonio di grande rilevanza’

Un ritorno gradito e particolarmente significativo quello di Enrico Mentana alla Villa Romana di Casignana. Il direttore del TG La7, ospite nel fine settimana a Roccella Jonica del “Festival dell’argomento a piacere”, ideato e condotto dal giornalista Tommaso Labate, ha scelto infatti di fare tappa nel celebre sito archeologico della Locride subito dopo il suo arrivo all’aeroporto di Reggio Calabria, prima di raggiungere la cittadina ionica.

Per Mentana si è trattato di una visita dal sapore speciale, che ha rappresentato un ritorno a distanza di quasi due anni dalla sua precedente presenza alla Villa Romana, avvenuta nel settembre del 2024 in occasione della prima edizione del Dialog Festival. Un segnale di attenzione e di affetto verso uno dei più importanti siti archeologici della Calabria che l’Amministrazione Comunale di Casignana ha accolto con grande soddisfazione.

Lo sviluppo del sito archeologico e il boom di visite

Ad accoglierlo sono stati il sindaco Rocco Celentano, il vicesindaco Agata Mazzitelli, il presidente del Consiglio Comunale Franco Crinò e l’Assessore Antonella Frammartino, che hanno accompagnato il giornalista lungo il percorso di visita illustrando gli interventi realizzati dalla sua ultima presenza e i risultati raggiunti sul fronte della promozione e della fruizione dell’area archeologica.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come la Villa Romana abbia registrato una crescita costante del numero di visitatori, passati da poche centinaia di presenze annue agli attuali dati che oscillano tra gli ottomila e i diecimila ingressi. Un risultato ottenuto grazie a una serie di azioni di valorizzazione, alla collaborazione con la Soprintendenza e a una rinnovata attenzione verso un patrimonio che oggi rappresenta uno dei principali attrattori culturali dell’intera Locride.

L’Amministrazione ha inoltre illustrato alcuni dei prossimi interventi destinati a migliorare ulteriormente l’esperienza di visita, come il prolungamento delle coperture di protezione dei mosaici, nuove campagne di scavo archeologico, ulteriori attività di conservazione e tutela affidate a specialisti italiani e internazionali e iniziative di promozione capaci di ampliare la conoscenza del sito anche fuori dai confini regionali.

I consigli di Mentana per la comunicazione e il turismo

Al termine della visita si è sviluppato uno stimolante confronto durante il quale Mentana ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto negli ultimi anni, sottolineando al tempo stesso come esistano ancora margini di crescita importanti per consentire alla Villa di raggiungere la notorietà che merita.

Le osservazioni del direttore del TG La7 sono state accolte come un contributo costruttivo e propositivo, volto a rafforzare il percorso già intrapreso. In particolare, Mentana ha evidenziato l’importanza di affiancare agli investimenti strutturali una strategia sempre più incisiva sul piano della comunicazione, della promozione turistica e dei servizi.

“Un patrimonio di questa rilevanza” – ha osservato, – “deve essere reso sempre più visibile ai visitatori che raggiungono la Calabria, creando occasioni di conoscenza già nei principali punti di accesso al territorio e favorendo una rete stabile di collaborazioni con scuole, operatori turistici, strutture ricettive e istituzioni culturali.”

Il direttore ha inoltre richiamato l’attenzione sul valore dei piccoli interventi immediatamente realizzabili, capaci di incidere concretamente sulla percezione del sito da parte dei visitatori e di contribuire a consolidarne l’immagine. Un invito a continuare a lavorare con determinazione, senza attendere esclusivamente i grandi finanziamenti, ma valorizzando ogni opportunità utile a rendere la Villa sempre più accogliente, riconoscibile e attrattiva.

Particolarmente apprezzata è stata anche la riflessione di Mentana sulla necessità di promuovere una narrazione nuova dell’intero territorio, fondata sulle sue eccellenze culturali, archeologiche e paesaggistiche, superando stereotipi e rappresentazioni riduttive che troppo spesso ne hanno limitato la percezione all’esterno.

Per l’Amministrazione Comunale, la scelta di Enrico Mentana di tornare spontaneamente alla Villa Romana di Casignana rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto e uno stimolo ulteriore a proseguire nel percorso di valorizzazione del sito. Il confronto avuto durante la visita ha offerto spunti preziosi e confermato come la crescita di un bene culturale passi non soltanto attraverso gli interventi infrastrutturali, ma anche mediante idee, relazioni, capacità progettuale e partecipazione condivisa. La visita si è conclusa in un clima di grande cordialità, con l’auspicio reciproco di poter tornare presto a incontrarsi per verificare i nuovi traguardi che la Villa saprà raggiungere nei prossimi mesi.