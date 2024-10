Entella: l’emozione del portiere Borra: ‘Quanto hai davanti giocatori di quel calibro…’

L’Entella si troverà ad affrontare la Reggina con l’emergenza portieri. Alessandro Russo fermato dal covid 19, l’esperto Paroni bloccato ancora una volta da un infortunio. Per fortuna di mister Tedino sarà disponibile il titolare Borra che sulla Reggina ed in particolare su due calciatore amaranto si esprime così a ‘Fairplay and Football’, dichiarazioni riprese da TMW: “Ha una rosa molto importante, con calciatori che si sono calati benissimo nella mentalità, come Menez. Noi puntiamo a fare un buon campionato. Cercherò di non far segnare Menez, ma quando ti trovi davanti calciatori di certo calibro come Menez e Denis è normale ci sia un po’ di emozione“.

Leggi anche