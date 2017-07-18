Erasmus per prevenire la dispersione scolastica mediante azioni creative

Questa mattina presso Palazzo San Giorgio il vice sindaco Armando Neri con l’assessore Giuseppe Marino ha portato i saluti dell’amministrazione comunale ai cooperanti del programma Erasmus Plus dal titolo “ A school for tomorrow’s Europe”.

Si tratta di un progetto che coinvolge 3 paesi europei, attraverso una organizzazione che abbina una municipalità locale a una scuola del territorio, di Polonia, Portogallo e Italia.

Il partner italiano è proprio il Comune di Reggio Calabria che partecipa con i funzionari del settore politiche europee e istruzione, insieme ai docenti e ai ragazzi del Liceo Artistico Preti – Frangipane di Reggio Calabria.

L’obiettivo dell’interscambio è quello di sperimentare e condividere azioni contro la dispersione scolastica puntando a metodi di insegnamento che possano sviluppare processi creativi e artistici.

L’occasione del progetto è anche occasione per i cooperanti di abbinare la sessione dei lavori con la visita dei siti artistici e culturali della città.

Tra l’altro Palazzo San Giorgio ospita ancora per qualche giorno la mostra 30 anni di Erasmus realizzata proprio dai ragazzi dell’Istituto Preti-Frangipane in occasione della estemporanea di pittura organizzata a Piazza Italia in occasione della scorsa festa dell’Europa.