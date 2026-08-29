Erasmus+ a Scilla: giovani europei insieme per un’alimentazione più sostenibile

Lo scambio giovanile coordinato da Roccella+ ha coinvolto partecipanti da Italia, Lituania, Spagna, Grecia, Serbia e Bulgaria

Si è svolto a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, presso l’Hotel Le Sirene, lo scambio giovanile Erasmus+ “Seeds of Change”, coordinato dall’associazione Roccella+, che ha coinvolto giovani provenienti da Italia, Lituania, Spagna, Grecia, Serbia e Bulgaria in un percorso dedicato alla sostenibilità alimentare e al rapporto tra cibo, ambiente e cambiamento climatico.

Scelte alimentari e impatto sull’ambiente

Durante il progetto, i partecipanti hanno approfondito il modo in cui le scelte alimentari quotidiane possono influire sull’ambiente, soffermandosi su temi come il consumo di prodotti biologici e a km0, la stagionalità degli alimenti, la riduzione degli sprechi e la conoscenza della catena alimentare.

Le attività sono state realizzate principalmente attraverso metodologie di educazione non formale e learning by doing, che hanno permesso ai giovani di apprendere attraverso il confronto, la partecipazione diretta, il lavoro di gruppo e lo scambio di esperienze provenienti dai diversi Paesi coinvolti.

L’attenzione alla sostenibilità alimentare

Particolare attenzione è stata dedicata alla consapevolezza dell’impatto ambientale del settore alimentare. I partecipanti hanno analizzato le proprie abitudini di consumo, discusso sulle differenze presenti nei rispettivi contesti nazionali e individuato comportamenti più sostenibili che possono essere applicati concretamente nella vita quotidiana.

Un’occasione di incontro interculturale

Lo scambio ha rappresentato anche un’importante occasione di incontro interculturale. Giovani con esperienze, tradizioni e abitudini alimentari differenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi, conoscere nuovi punti di vista e riflettere su come la sostenibilità possa assumere caratteristiche diverse a seconda del territorio, pur rimanendo una sfida comune a livello europeo.

Idee e strumenti per sensibilizzare i giovani

Nel corso delle attività sono state inoltre sviluppate idee e strumenti per sensibilizzare altri giovani sull’importanza di un’alimentazione più responsabile. I partecipanti hanno lavorato sulla promozione dei prodotti locali e biologici, sulla prevenzione dello spreco alimentare e sulla creazione di messaggi e campagne capaci di rendere questi temi più accessibili alle nuove generazioni.

Le competenze sviluppate durante il progetto

Il progetto ha contribuito a rafforzare competenze trasversali come il lavoro di squadra, la comunicazione interculturale, il pensiero critico, la capacità di esprimere le proprie idee e la partecipazione attiva. Allo stesso tempo, ha favorito la nascita di nuove relazioni e di una rete internazionale di giovani interessati a continuare a promuovere comportamenti più sostenibili nelle proprie comunità.

Erasmus+ a Scilla con Roccella+

Attraverso questa esperienza Erasmus+, Roccella+ ha promosso a Scilla uno spazio europeo di apprendimento, confronto e partecipazione, nel quale il cibo è diventato uno strumento concreto per parlare di ambiente, responsabilità individuale e futuro sostenibile.