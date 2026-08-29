Reggio Calabria, Sesta Commissione in visita alla Camera di Commercio

Si è svolto lo scorso 25 agosto, presso il Salone Camerale della Camera di Commercio di Reggio Calabria, un incontro istituzionale tra i vertici dell’Ente camerale e la Sesta Commissione Consiliare “Attività Produttive” del Comune di Reggio Calabria. All’incontro hanno partecipato il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, il Segretario generale Natina Crea, i consiglieri camerali, il Presidente della Commissione Marco Parisi, i componenti della Commissione.

Un confronto tra Comune e Camera di Commercio

L’iniziativa nasce dalla volontà della Commissione consiliare di portare il proprio lavoro fuori dalle sedi istituzionali, incontrando da vicino una delle realtà centrali per la vita economica della città. Un momento particolarmente significativo, in cui il Comune di Reggio Calabria – uscito dal piano di riequilibrio finanziario – può tornare a programmare investimenti e politiche di sviluppo.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Tramontana ha illustrato il programma di attività ed interventi economici a favore delle imprese e del territorio della Camera di Commercio, evidenziando la volontà di costruire una programmazione integrata tra Ente camerale e Amministrazione comunale, così da moltiplicare l’efficacia delle risorse e delle competenze disponibili.

“La Camera lavora ogni giorno per essere un punto di riferimento concreto per le imprese e per la comunità reggina. Mettere in dialogo la programmazione camerale con quella del Comune significa creare valore, rafforzare la competitività del territorio e offrire alle imprese strumenti più efficaci per crescere”, ha dichiarato il Presidente Tramontana.

Una rete istituzionale per lo sviluppo del territorio

La collaborazione più intensa tra Comune e Camera di Commercio insieme agli altri enti che operano sinergicamente per le stesse finalità può generare valore per il tessuto economico locale, agendo come un ponte tra le esigenze delle aziende e le politiche di sviluppo del territorio. Attraverso la creazione di una vera e propria rete istituzionale, gli enti possono attivare leve di crescita fondamentali in tema di:

innovazione e digitalizzazione;

valorizzazione dell’offerta turistica e del patrimonio culturale;

internazionalizzazione e apertura ai mercati esteri;

qualificazione delle filiere;

semplificazione amministrativa e integrazione dei servizi digitali;

attrattività territoriale e promozione delle eccellenze locali.

Le sfide per la crescita economica

In sintesi, per affrontare le sfide globali, occorre puntare sulla capacità di attrarre competenze, trattenere valore e costruire alleanze strategiche. Il successo di queste strategie dipende dalla capacità politica di creare condizioni giuridiche e istituzionali favorevoli allo sviluppo.

L’incontro del 25 agosto rappresenta il primo passo di un percorso che Camera di Commercio e Comune intendono proseguire, replicando momenti di confronto diretto per costruire insieme progettualità e risposte concrete alle esigenze delle imprese e della comunità reggina.

Il ringraziamento della Camera di Commercio

La Camera di Commercio rivolge un ringraziamento alla Sesta Commissione Consiliare “Attività Produttive”, alla Presidenza del Consiglio comunale e al Sindaco Cannizzaro per la disponibilità, l’attenzione e il dialogo istituzionale che hanno reso possibile questo importante momento di confronto.