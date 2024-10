Ermal Meta in concerto a Bianco

Lunedì 14 agosto 2017, ore 22.00, in piazza Regina Elena, a Bianco (RC), arriva attesissimo Ermal Meta. Grande evento per la città jonica e per la Locride che vedono fare tappa il tour di uno dei musicisti più apprezzati e amati del momento.

Terzo classificato con “Vietato Morire”, vincitore del Premio della critica “Mia Martini” e della miglior cover con “Amara terra mia” a Sanremo 2017, Ermal Meta, dopo una lunga serie di presentazioni in centri commerciali e librerie di tutta la penisola, è partito a giugno con il “Vietato morire Tour” registrando ovunque il sold out.

Il doppio album “Vietato morire” (febbraio 2017) è disco d’oro. Tra i brani più ascoltati in radio, oltre a “Vietato morire”, “Ragazza paradiso”, “Piccola anima” (feat. Elisa), “Odio le favole”.