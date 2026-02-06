‘Esploro crescendo’: i bambini al centro del nuovo progetto promosso dalla Coop Libero Nocera

Immagina un luogo dove ogni bambino, possa imparare, crescere e divertirsi. Un posto dove la curiosità è stimolata, la creatività messa in gioco, e ogni difficoltà può essere superata con il giusto supporto.

Questo è il cuore di “Esploro Crescendo“, il nuovo progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Libero Nocera di Reggio Calabria, finanziato dal PNRR – Missione 5, Componente 3, e realizzato grazie ad un partenariato che vede la presenza dei Comuni di Campo Calabro, San Roberto e Scilla, dell’Istituto Comprensivo Statale, dell’ass. APS Nuvola Rossa, della fond. Dynamo Camp Onlus e della DVNO.

Le attività si svolgono all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale “Campo Calabro – San Roberto – Scilla”, pensato per i bambini delle scuole dell’infanzia, ma che, in realtà, abbraccia un intero territorio.

Il cuore del progetto: un’offerta educativa completa per ogni bambino

“Esploro Crescendo” nasce con una missione semplice ma potente: offrire a ogni bambino l’opportunità di esplorare il mondo in modo creativo, scientifico, ludico e motorio. Il progetto prende vita con laboratori di teatro, musica, psicomotricità, inglese e STEM, dove i bambini non solo imparano, ma sperimentano, giocano e crescono insieme, sviluppando talenti, curiosità e autostima.

Ogni attività è pensata per stimolare l’immaginazione e le capacità di ciascun bambino, affinché possa esprimersi liberamente, superare le proprie difficoltà e scoprire il piacere dell’apprendimento. Non c’è un’unica strada, ma molteplici percorsi che si intrecciano e si arricchiscono, per offrire ai bambini un’esperienza educativa unica.

Un supporto speciale per le famiglie e per i bambini più fragili

In un territorio dove la distanza tra le risorse educative e le famiglie è ancora troppo grande, “Esploro Crescendo” vuole essere il ponte che avvicina le opportunità a chi ne ha più bisogno.

Le famiglie, in particolare quelle con bambini con disabilità, DSA o che vivono situazioni di fragilità sociale, possono contare su un supporto concreto. Oltre ai laboratori, infatti, il progetto include uno sportello di ascolto che offre consulenze sociali, per aiutare le famiglie a navigare tra le difficoltà quotidiane.

Con la collaborazione di esperti di riabilitazione e educatori specializzati, i bambini con bisogni educativi speciali potranno partecipare a percorsi personalizzati, pensati per favorire l’integrazione e la crescita, tanto sul piano cognitivo quanto sul piano emotivo e sociale.

Un progetto che coinvolge tutta la comunità

L’I.C. Campo Calabro-San Roberto-Scilla è diventato, dunque, il luogo di incontro di una rete che coinvolge scuole, amministrazioni locali, associazioni e famiglie.

L’Amministrazione Comunale di Campo Calabro, ad esempio, ha messo a disposizione locali accanto alla biblioteca per promuovere l’attività di lettura e ascolto attraverso il progetto “Nati per Leggere”, mentre l’Amministrazione di San Roberto ha offerto spazi per le attività di outdoor education.

Ogni attività si svolge con il supporto di realtà del terzo settore, come APS Nuvola Rossa, e fondazioni come Dynamo Camp Onlus, che contribuiscono a rendere l’esperienza educativa ancora più arricchente e inclusiva. Il tutto è supportato dalla comunicazione e dalla promozione affidata alla DVNO, che si occuperà di sensibilizzare la comunità e diffondere le mission del progetto.

Le prospettive: costruire insieme un futuro migliore per i nostri bambini

“Esploro Crescendo” non è solo un progetto per l’anno in corso, ma un impegno per il futuro. L’obiettivo è quello di rendere questa esperienza educativa un modello che possa essere esteso a tutte le aree del territorio reggino, garantendo che ogni bambino abbia accesso a opportunità educative di qualità, senza che le difficoltà familiari o sociali rappresentino un ostacolo.

L’intento è quello di costruire una comunità educante, dove ogni bambino, ogni famiglia e ogni istituzione siano uniti per promuovere la crescita e il benessere delle nuove generazioni.