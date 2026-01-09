Calabria, crollo parziale di una palazzina per l’esplosione di una bombola del gas. Una ferita grave

Un’esplosione di una bombola ha provocato il crollo parziale di una palazzina a Bisignano (Cosenza). Nello stabile vivevano due donne ultra sessantenni. Una di esse è rimasta gravemente ferita e ustionata, ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cosenza dai sanitari del 118. L’altra donna ha riportato solo alcune escoriazioni.

I soccorsi e l’intervento delle autorità

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e uomini della Protezione Civile. Anche il sindaco di Bisignano, Francesco Fucile, è accorso sul luogo dell’incidente.

“Il boato – ha dichiarato il primo cittadino – è stato sentito a chilometri di distanza, ma per fortuna al momento non si registrano vittime. La macchina dei soccorsi è stata puntuale e operativa e siamo tutti qui a prestare soccorso”.

Il sindaco ha aggiunto che le abitazioni vicine al luogo dell’esplosione sembrano non aver subito danni significativi. Tuttavia, ha assicurato che verranno avviati tutti i controlli necessari per accertare la sicurezza dell’area.

Fonte: Ansa Calabria