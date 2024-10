Gli eSports arrivano a Reggio: volume d’affari, numeri e competizioni

Sport elettronici, spesso abbreviato con eSport, e-Sport o esport, indica il gioco attraverso dispositivi elettronici o videogiochi a livello competitivo organizzato e professionistico.

Gli esports sono ormai una realtà affermata in tutto il mondo. Ma in pochi ancora ne conoscono i dettagli.

Cos’è l’eSports

Sport elettronici, spesso abbreviato con eSports (dall’inglese electronic sports), e-Sport o esport, indica il giocare videogiochi a livello competitivo organizzato e professionistico. I giochi che ne fanno parte solitamente sono multigiocatore, sebbene sia possibile anche competere con giochi a giocatore singolo. I giochi più comuni sono League Of Legend, Call Of Duty, FIFA, PES e Fortnite. Sono giocati competitivamente a livello amatoriale, semiprofessionistico e professionistico, e ne vengono organizzati campionati e tornei, sia online che dal vivo, sia a livello nazionale che mondiale. I tornei live sono organizzati come qualunque altro evento sportivo, con arbitri e commentatori specializzati nello specifico gioco, mentre le fasi di qualifica si tengono spesso tramite piattaforme online.

Il CONI apre agli eSports

Il CONI non riconosce a livello ufficiale la categoria, ma gli enti eSports italiani stanno lavorando giorno dopo giorno per far si che diventi uno sport ufficiale a livello nazionale. Durante la scorsa fiera LUCCA COMICS il presidente di Federe Sports, Michele Barbone, ha annunciato che il CONI lo ha incaricato per creare una sorta di “comitato d’indagine”. Questo fa capire che il CONI non rimane fermo nei confronti di questo mondo, anzi, si sta attivando in modo concreto.

Volume d’affari stratosferico

In Italia sono coinvolte oltre 1 milione e 200 mila persone, con un giro d’affari di circa 130 milioni. A livello mondiale si è passati dai 325 milioni di dollari del 2015 ai 493 milioni del 2016 (con un aumento maggiore del 50%) per finire con i 696 milioni del 2017 (aumento del 40%), con un trend che, se dovesse confermare le attese, vedrebbe i ricavi aumentare fino a circa 1,5 miliardi di euro nei prossimi tre anni.

L’eSports arriva anche a Reggio con la “Reghium”

La Reghium eSports è nata con lo scopo di far conoscere questo nuovo mondo nella città di Reggio Calabria, ma anche in tutta la sua Provincia. Siamo affiliati alla GEC – Giochi Elettronici Competitivi, settore sportivo videoludico di ASI, uno dei numerosi enti di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, che nasce per promuovere la cultura degli eSports in Italia, sostenendo sia i videogiocatori competitivi che i semplici appassionati.

I numeri dell’eSports nella nostra città

A Reggio ancora i numeri sono molto bassi a livello competitivo, ma la Reghium nasce proprio per questo. Durante l’anno 2020 crescerà la curiosità del nostro mondo e soprattutto far capire che non è un semplice gioco, per quanto tale possa sembrare. Alle spalle di una “partita” ci sono tante ore di allenamento utili a conoscere tattiche e studiare nei minimi dettagli il gioco.

Competizioni più importanti

A livello nazionale le più grandi organizzazioni eSports nella creazione di competizioni sono ESL (che in questo momento sta gestendo la selezione per eNazionale Italiana di PES e il PG Nationals (che funge anche da organizzazione per l’europa).

Vi accompagneremo per la stagione 2020 e vi aiuteremo a far conoscere il mondo esports nella nostra città. Occhio a CityNow Sport.