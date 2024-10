Estate Reggina 2019, presentato il cartellone ‘Mai così FreEsca’: il programma degli eventi in città

Il sindaco Giuseppe Falcomatà con il delegato al turismo Giovanni Latella e il delegato ai Grandi eventi Nicola Paris, ha illustrato gli indirizzi dell’Estate Reggina 2019. Insieme ad associazioni, promoter, cittadini e stampa sono state svelate le iniziative e gli eventi che accompagneranno i reggini, i turisti e i visitatori per tutta la stagione.

“Anche quest’anno sono arrivate numerose proposte da parte delle associazioni reggine – spiega il dirigente comunale del settore cultura e turismo Umberto Giordano – Sono arrivate circa 90 proposte di tutti i generi. Avremo diversi eventi sportivi e culturali tra danza, moda, cabaret, teatro ed eventi enogastronomici mirati alla promozione del territorio. Avremo diverse manifestazioni culturali storicizzate e due mostre. Infine non mancheranno animazioni per bambini e alcuni eventi dedicati ai più anziani. Anche la FIV parteciperà all’Estate reggina. In questi giorni seguiranno altre conferenze stampa per i singoli eventi”.