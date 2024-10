Estate reggina, Aloisio: ‘La situazione attuale in città? Francamente imbarazzante’

Quello che segue è il comunicato stampa a firma di Claudio Aloisio, Presidente Confesercenti Reggio Calabria, che interviene nel dibattito sul turismo a Reggio Calabria.

Dichiara Aloisio:

“Reggio Calabria è vocata al turismo. Non solo la città ma tutta l’area metropolitana. Noi lo sappiamo, ci crediamo, e per tale motivo abbiamo investito risorse economiche, know how e tempo per creare una web app – ReggioCalabriaGuide.it – che potesse accogliere i turisti fornendo informazioni utili e geolocalizzate, tra i primi in Italia a installare una assistente virtuale basata sull’AI generativa, Morgana, che risponde in qualsiasi lingua gli viene posta la domanda.

E non ci fermiamo continuando a innovare e investire in nuove tecnologie come quella del prossimo step: la realtà aumentata integrata all’intelligenza artificiale. Lo stiamo facendo sino ad ora senza un euro di contributo pubblico ma con la fiducia e il sostegno di decine e decine di aziende che, come noi, credono in questa scommessa: rendere sempre di più il nostro territorio a misura di turista e, conseguentemente, trasformare il turismo in un volano economico strutturale e concreto”.