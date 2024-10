Estate Reggina, Versace e Brunetti: “Cartellone di livello. Abbiamo una visione”

Estate Reggina, a Palazzo San Giorgio la presentazione degli eventi che si terranno in riva allo Stretto nella stagione estiva. Nella Sala dei Lampadari, oltre al sindaco Falcomatà, presenti anche i due vice sindaci Brunetti e Versace e i consiglieri delegati Latella e Quartuccio.

In apertura il sindaco Falcomatà ha prodotto una panoramica generale di tutti gli eventi e i festival che si terranno in riva allo Stretto durante la stagione estiva.

Successivamente, la parola è passata ai due vicesindaci Carmelo Versace e Paolo Brunetti.

“Avremmo potuto presentare prima questi eventi? Si, ma abbiamo dovuto affrontare una serie di situazioni e peraltro con una pianta organica ridotta. Avere la possibilità di ospitare un colosso come Sky, con una serie di collegamenti, ci permette di dare visibilità e raccontare la nostra storia per come merita di essere raccontata, in sinergia con il territorio metropolitano”, evidenzia Versace.

Il sindaco metropolitano ha proseguito entrando nel dettaglio di quelle che saranno le manifestazioni e gli eventi legati all’Estate Reggina.

Paolo Brunetti si dice quasi “confuso” complici i tanti eventi e manifestazioni in programma per l’Estate Reggina. “Non è vero che questa amministrazione non ha una visione, dispiace che ci sia una parte di città e di stampa che dice il contrario. Uno dei principali obiettivi è quello di recuperare il rapporto con il mare, anche per questo sono state scelte precise location come Catona e Pellaro, oltre ad Arghillà”.

Brunetti si sofferma anche sul ritorno del cinema all’aperto, che quest’anno sarà sulla scalinata del Waterfront.

