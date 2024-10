Estate Reggina, tutti gli eventi previsti. Falcomatà: “Nessun ritardo. Sarà l’estate di tutti”

Estate Reggina, a Palazzo San Giorgio la presentazione degli eventi che si terranno in riva allo Stretto nella stagione estiva. Nella Sala dei Lampadari, oltre al sindaco Falcomatà, presenti anche i due vice sindaci Brunetti e Versace e i consiglieri delegati Latella e Quartuccio.

In apertura, il sindaco Falcomatà ringrazia gli operatori del settore turistico-culturale e le associazioni, oltre che il settore deputato del Comune.

“Ho letto di presunti ritardi, ma in realtà siamo partiti già dalla primavera. Oggi non anticiperemo nulla delle Festività Mariane, e siamo già avanti con la programmazione per quanto riguarda il prossimo Natale.

La programmazione degli eventi dell’Estate Reggina, al netto di quello che leggo, è fatta attraverso la partecipazione a bandi comunitari e ministeriali. Uno di questi è il Fus, un altro fondo i Pn Metro Plus”.