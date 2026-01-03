Melissari – Eremo, l’ass. Micheli: ‘Disorientamento e disagio. Pieno sostegno alla comunità educante’

Eulalia Micheli, Assessore regionale all’Istruzione, esprime il suo pieno sostegno alla comunità educante della Scuola dell’Infanzia Melissari–Eremo, coinvolta in una situazione di grave criticità che rischia di compromettere il diritto allo studio e il benessere dei bambini. In seguito alla Delibera di Giunta Comunale del 24 dicembre 2025, notificata al Dirigente Scolastico il 29 dicembre, le attività scolastiche del plesso Melissari, afferente all’IC “Carducci-Da Feltre” di Reggio Calabria, saranno temporaneamente ricollocate dal 7 gennaio 2026 all’interno dell’immobile scolastico ex Primaria di San Brunello.

Il diritto all’Istruzione e la stabilità degli spazi educativi

“La situazione che ci troviamo ad affrontare riguarda innanzitutto i diritti dei più piccoli”, ha dichiarato l’assessore Eulalia Micheli. “La Scuola dell’Infanzia è fondamentale, poiché rappresenta il primo passo nel percorso educativo di ogni bambino, dove inizia a scoprire il mondo, a socializzare e a sviluppare abilità cognitive e motorie essenziali. I bambini hanno il diritto di frequentare la scuola in un luogo sicuro, stabile e adeguato, senza essere sottoposti a continui trasferimenti che generano disorientamento, disagio e perdita di continuità educativa, specialmente in questo periodo dell’anno scolastico”.

Il plesso Melissari è parte di un Istituto Comprensivo che ha già subito un forte smembramento, separando la Scuola Primaria dalla Scuola dell’Infanzia. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che la scuola dell’infanzia è costretta a spostamenti ripetuti e a soluzioni provvisorie, che incidono sulla serenità delle famiglie e sui bambini stessi.

Mancanza di confronto con l’Amministrazione comunale

Ieri si è svolto un Consiglio di Istituto straordinario in seduta aperta, convocato per affrontare la questione dell’ulteriore trasferimento del plesso. Tuttavia, i rappresentanti dell’Ente comunale non erano presenti all’incontro, nonostante l’importanza del confronto e la delicatezza delle decisioni da prendere. L’Assessore Micheli ha commentato:

«La scuola e le famiglie meritano ascolto, rispetto e risposte chiare. Non si possono assumere decisioni che incidono sulla vita dei bambini senza un confronto serio e responsabile con la comunità scolastica».

Tavolo sstituzionale per soluzioni condivise e durature

Alla luce della situazione, è stato convocato un tavolo istituzionale presso la Prefettura, grazie alla disponibilità del Prefetto Clara Vaccaro, con la partecipazione di tutti i soggetti competenti, per cercare di individuare soluzioni condivise e durature.

“Il diritto allo studio deve essere tutelato”

“Il superiore interesse dei minori deve essere la priorità assoluta di ogni scelta amministrativa”, ha concluso l’assessore Micheli. “La Regione Calabria continuerà a vigilare e a fare la propria parte affinché il diritto allo studio sia pienamente tutelato e garantito per tutti”.