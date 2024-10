Europa Verde: “A Reggio il bilancio degli incendi boschivi è già drammatico”

Gerardo Pontecorvo, Portavoce della federazione metropolitana di Europa Verde/Verdi di Reggio Calabria, lancia l’allarme in merito agli incendi boschivi.

“La pioggia degli ultimi giorni ha fermato gli incendi boschivi che imperversavano sul territorio della città metropolitana. Infatti, anche quest’anno abbiamo dovuto assistere alla devastazione di migliaia di ettari di boschi percorsi dal fuoco (nel 2023 erano stati ben 3759 ettari) favorita da un sistema di avvistamento e spegnimento di terra del tutto inadeguato.

Basti pensare che il Piano Antincendi boschivi della Regione Calabria per questa stagione estiva prevedeva per tutto il territorio metropolitano appena 55 addetti allo spegnimento e 8 addetti all’avvistamento! Eppure, già il Piano dell’anno scorso ammetteva che “vaste aree sono completamente scoperte e che quindi le squadre non garantiscono un intervento immediato e adeguato in funzione degli elementi naturali a rischio”.

“Per chi non volesse fermarsi alle frettolose dichiarazioni di “efficienza” messo in luce dal sistema antincendio nella stagione in corso basterebbe una breve escursione nell’entroterra reggino (Terreti, Straorino, Ortì e dintorni) per rendersi conto della reale dimensione del “fenomeno incendi” che il supporto dei mezzi aerei (della Regione e dello Stato) non riesce evidentemente a controllare.

A riprova di questo fallimento operativo è interessante leggere i dati della superficie media dei singoli incendi che l’anno scorso era stata di 34 ettari (la più alta in Calabria) e che è certamente destinata a crescere anche quest’anno.

“Sarebbe forse superfluo ricordare -evidenzia Pontecorvo- che oltre alla grave perdita di biodiversità vegetale e animale, le conseguenze degli incendi saranno anche un sensibile aumento di CO2 nell’atmosfera, un accentuarsi della crisi idrica, ulteriori danni economici nel settore agricolo e forestale e un peggioramento del già delicato quadro idrogeologico con il successivo formarsi di frane diffuse lungo i versanti più ripidi, e vere e proprie alluvioni a seguito delle piogge soltanto un po’ più intense del solito”.

E cosa è stato fatto per la prevenzione indiretta e diretta degli incendi che si sarebbe dovuta incentrare sull’informazione e sull’educazione ambientale promossa anche dalle amministrazioni locali, e su interventi concreti sul territorio come disposto dalla Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51?”.

Prosegue Pontecorvo.