Europeo Eurogym 2026: Italia rappresentata dalla Virtus Reggio Ginnastica

La Virtus Reggio Ginnastica vestirà ancora una volta il Tricolore rappresentando l’Italia al prestigioso evento Europeo Eurogym 2026, della Federazione Internazionale. Per la società reggina si tratta del settimo appuntamento Internazionale Federale con la maglia della Nazionale, un traguardo che racconta anni di passione e lavoro quotidiano. Dopo aver preso parte a tre eventi Mondiali e tre Europei, la Virtus aggiunge un nuovo e prestigioso capitolo alla propria storia, confermandosi tra le realtà italiane più apprezzate nel panorama della Ginnastica Gpt.

Quest’anno l’Eurogym si svolgerà a Pistoia, trasformando l’Italia nel cuore pulsante della ginnastica Europea. Migliaia di atleti si ritroveranno per celebrare lo sport come occasione di amicizia, inclusione e condivisione. Per la Virtus Reggio rappresentare ancora una volta l’Italia significa molto più di una semplice partecipazione: è il riconoscimento di un percorso costruito con dedizione, professionalità e amore per questo sport. È il premio per una società che, stagione dopo stagione, ha saputo crescere, formare giovani atleti e portare con orgoglio il nome della propria città ben oltre i confini nazionali.

“È un’emozione difficile da descrivere e un motivo di immenso orgoglio per tutto lo staff tecnico, organizzativo e per le nostre famiglie” sottolinea il presidente Rocco Loprevite. “Ogni trasferta internazionale è il frutto di un lavoro che parte da lontano, fatto di impegno quotidiano, sacrifici e tanta passione. Indossare ancora una volta i colori dell’Italia è un privilegio che viviamo con grande responsabilità. Farlo a Eurogym 2026, con l’evento ospitato nel nostro paese, rende questa esperienza ancora più speciale. Saremo ambasciatori non solo della ginnastica Italiana, ma anche dei valori che da sempre guidano la nostra società: rispetto, inclusione, amicizia e spirito di squadra. Un viaggio che non sarà soltanto sportivo, ma anche umano, fatto di emozioni, incontri e ricordi destinati a rimanere nel tempo“.

A guidare la delegazione saranno la tecnica e Direttrice Regionale della Gpt, Carmen Loprevite, e il vicepresidente Enzo Costantino, che accompagneranno le atlete protagoniste di questa prestigiosa esperienza: Alampi Martina, Benedetti Alice, Bottafava Sofia, Cannistrà Angela, Corrado Arianna, Ferlito Noemi, Lazzaro Antonina, Miceli Giorgia, Pellicanò Martina, Polimeni Rachele, Quattrone Sophia.