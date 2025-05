Cena solidale a Reggio: raccolta fondi per ABA Summer 2.0

Obiettivo la creazione di laboratori estivi per bambini e ragazzi che necessitano di percorsi educativi personalizzati

Un appuntamento all’insegna della solidarietà è in programma per mercoledì 22 maggio, a partire dalle ore 20, presso il “Central Park Pizza Fun” di Reggio Calabria. La serata è promossa dall’associazione ApplicABA in Crescita APS, realtà attiva nel campo dell’educazione e del supporto a minori con disturbi del neurosviluppo.

L’obiettivo dell’iniziativa è la raccolta fondi a favore del progetto “ABA Summer 2.0”, finalizzato alla creazione di laboratori estivi per bambini e ragazzi che necessitano di percorsi educativi personalizzati. I laboratori, basati sull’approccio ABA (Applied Behavior Analysis), mirano a garantire un’esperienza formativa qualificata e accessibile.

Parte del ricavato dell’evento sarà utilizzato per ridurre i costi di partecipazione, così da consentire anche alle famiglie in difficoltà economica di beneficiare delle attività. Durante la cena sarà illustrato il progetto e i partecipanti potranno conoscere più da vicino l’impegno che l’associazione porta avanti sul territorio.

Il contributo per la partecipazione è di 30 euro, comprensivo di menù fisso. La serata è pensata per adulti e bambini, con momenti di intrattenimento per tutte le età.

Per partecipare è necessario prenotarsi tramite WhatsApp al numero 340 2281012.