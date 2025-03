Reggio, l’esempio virtuoso del nido ‘Noi con i bambini’: lectio magistralis della prof. Lucangeli

L'asilo della Coop. Libero Nocera ha impiegato, in questi anni, il modello ideato dalla docente universitaria e che ha rivoluzionato il mondo dei bambini

Si terrà lunedì 17 marzo 2025, presso la Sala Convegni Confindustria in via del Torrione 96 a Reggio Calabria, l’importante evento dal titolo “Modello B612.infinito – L’esempio virtuoso dell’Asilo ‘Noi con i bambini’ di San Roberto”, con la speciale partecipazione della Prof.ssa Daniela Lucangeli.

Una giornata dedicata all’educazione e al futuro dei bambini

L’incontro si rivolge a educatori, genitori, insegnanti e a tutti coloro che hanno a cuore il benessere dei più piccoli. La Prof.ssa Daniela Lucangeli, professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Padova e ideatrice del modello educativo B612.infinito, condurrà una lectio magistralis sul tema:

“Riscoprire l’umano: la gestione delle emozioni, gli effetti dei nuovi dispositivi tecnologici e l’importanza dell’educazione”.

Il programma dell’evento

La giornata avrà inizio alle ore 17:00 con i saluti istituzionali del Presidente della Cooperativa Libero Nocera, Gaetano Nucera, seguiti da una tavola rotonda in cui verrà presentata l’esperienza innovativa dell’Impresa Sociale “Con i Bambini”, che ha adottato con successo il modello educativo B612.infinito presso l’asilo nido del Comune di San Roberto.

Alle ore 18:00 seguirà l’attesa lectio magistralis della Prof.ssa Lucangeli, disponibile anche in diretta streaming per coloro che non potranno partecipare di persona. L’evento sarà moderato dal giornalista Vincenzo Comi, direttore di CityNow.

L’iniziativa della Cooperativa Sociale “Libero Nocera”

L’evento, organizzato dalla Cooperativa Sociale “Libero Nocera”, ente capofila del progetto “Noi con i bambini”, insieme ai partner Espero, Mind4Children, Comune di San Roberto, Istituto Comprensivo di Campo Calabro, è gratuito ed aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

L’appuntamento è per lunedì 17 marzo 2025, a partire dalle ore 17:00 presso la Sala Convegni di Confindustria (via del Torrione 96) a Reggio Calabria.

Sarà possibile seguire l’evento in streaming, grazie ad un link dedicato.