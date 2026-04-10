Reggio, gli ex alunni del Liceo Classico donano quattro borse di studio in memoria del Professor Marino

Il contributo è pensato specificamente per l’acquisto dei vocabolari, strumenti fondamentali, costosi e insostituibili per chi intraprende questo percorso di studi

Gli ex alunni della III F (classe 1973), del Liceo classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria, tornano a scuola nel segno della solidarietà: donate quattro borse di studio in memoria del Professor Marino.

A cinquant’anni esatti dal diploma, la classe III F del Liceo Classico (anno scolastico 1972-1973) Tommaso Campanella si è ritrovata non solo per celebrare il passato, ma per investire nel futuro delle nuove generazioni. Quello che era iniziato come un semplice incontro tra vecchi compagni di banco si è trasformato in un gesto concreto di supporto agli studenti di oggi.

Il ricordo del professor Marino

Ripercorrendo i ricordi dell’epoca, il gruppo ha individuato un comune denominatore nel Professor Marino, indimenticato docente di Italiano e Latino. Oltre alle lezioni curriculari, il Professore è stato per la classe un maestro di vita, capace di insegnare il valore della fiducia, della stima reciproca e dell’apertura verso il prossimo.

Per onorare questo legame indissolubile, gli ex alunni hanno deciso di istituire quattro borse di studio di 500, 00 € intitolate alla memoria del Professor Marino. L’iniziativa è destinata a studenti e studentesse iscritti alla prima classe per l’A.S. 2026/2027 del Liceo Classico Campanella.

Il contributo è pensato specificamente per l’acquisto dei vocabolari, strumenti fondamentali, costosi e insostituibili per chi intraprende questo percorso di studi.

Il senso dell’iniziativa

Spiega la dott.ssa Giuliana Cammarata, tra i promotori dell’iniziativa:

“È il nostro modo per dire ai nuovi studenti: ‘Benvenuti e buon cammino fra i corridoi della scuola più bella del mondo‘. Vogliamo che il testimone passato a noi dal Professor Marino continui a circolare, trasformandosi in un aiuto concreto per chi ha talento e passione, ma meno possibilità“.

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Con questo gesto, la III F del 1973 trasforma il ricordo nostalgico in un’azione di cittadinanza attiva, confermando che il valore di un buon maestro e di una classe unita può superare la prova del tempo e fare la differenza, mezzo secolo dopo, per i ragazzi del 2026.