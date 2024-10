Ex amaranto: mister Colomba, la Reggina ed il suo bel pensiero su Instagram

Un legame fortissimo con la Reggina e con la città. Sulla panchina amaranto la prima volta nella stagione 1997-98 in serie B per poi tornarci e condurre la squadra alla prima salvezza nella massima serie nell’anno dello storico primo campionato in serie A. Una retrocessione l’anno successivo e la pronta risalita. Meno felice la sua terza esperienza conclusasi con l’esonero nel 2003

Franco Colomba è certamente uno dei tecnici più amato dai tifosi. Lui, come detto, a Reggio ha lasciato il cuore e tantissimi amici e non perde mai l’occasione per ricordarlo. Attraverso un post su Instagram ha voluto dire la sua sul momento degli amaranto: “A Reggio Calabria sembra siano tornati i bei tempi in cui ogni domenica il caffè aveva un sapore speciale”.

