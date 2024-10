Ex amaranto: La Camera: ‘Reggina società ambiziosa e candidata alla vittoria’

Una breve esperienza con la Reggina per Giovanni La Camera, centrocampista dai piedi buoni ed un percorso interessante fatto in carriera. Nonostante diverse richieste giunte dalla serie C, ha preferito rimanere in serie D al Seregno. I colleghi di TuttoC.com lo hanno intervistato per avere un suo parere sul campionato che ben conosce, appunto la serie C, questi alcuni passaggi della sua intervista: “La Reggina ha alle spalle una proprietà importantissima ed ambiziosa. Reggio è una piazza che merita veramente di giocare per vincere. Il girone che trovo affascinante sicuramente quello del Sud. A me è sempre piaciuto giocare davanti a tante persone, stadi pieni e piazze come Catania, Reggio Calabria, Catanzaro, Bari, Avellino, Casertana.

Non me la sento ancora di fare nomi di sorprese e delusioni. Quello che posso dire è che sicuramente nel Girone C candidate alla vittoria saranno Reggina, Bari e Catania. Negli altri gironi Padova ha ambizioni importanti così come il Siena. Credo e spero che ci possano essere sempre più progetti ambiziosi, importanti e seri come quello che ho avuto io la fortuna di trovare a Seregno“.

Leggi anche

Leggi anche