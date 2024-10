Ex amaranto Maurizio Marin: ‘Reggina, non mollare l’osso’

Il grande cammino della Reggina è seguito con particolare attenzione anche dagli ex. Nella puntata di oggi a “Buongiorno Reggina” è intervenuto l’ex amaranto Maurizio Marin, compagno di squadra in quella Reggina che ha ottenuto la promozione in B, di Mimmo Toscano: “Le vittorie aumentano la consapevolezza delle proprie forze, ma guai a mollare l’osso, viste le tante squadre che ci sono costruite per vincere. Le cose stanno andando benissimo, la società, Taibi e Toscano stanno facendo un gran lavoro, ma attenzione al mercato di gennaio, che non si facciano investimenti pensando di migliorare ancora, quindi solo qualche accorgimento e niente più.

Il mio amico Toscano è in grado di mantenere unito questo gruppo, lo conosco bene. Anche sul piano dell’esperienza è una garanzia perchè nel corso della sua carriera ha sempre lottato per il vertice da inseguitore ed inseguito, insieme ad un parco calciatori che hanno più o meno le stesse caratteristiche. E poi il Granillo, chi può permettersi tutta quella gente allo stadio?

Se qualcuno parla di episodi a favore, bisogna dire che gli stessi te li devi cercare e quindi portarli dalla tua parte, non arrivano per caso o per fortuna, solo la componente fortuna nel calcio per me non esiste. La Reggina ha un organico di livello, non si vince solo con undici giocatori, soprattutto per il gioco che pratica Mimmo Toscano.

