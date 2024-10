L’ex attaccante della Reggina Adriano Montalto fa volare la Casertana

Un passo da grande squadra quello che la Casertana sta tenendo in questo preciso momento del campionato. Una scalata in classifica per la società ripescata in serie C che oggi porta i campani a ridosso delle prime posizioni, grazie anche alla vena realizzativa di Adriano Montalto, sua la rete che ha deciso il 2-3 finale contro la Virtus Francavilla. Dopo la sconfitta interna contro l’Avellino, sono cinque le vittorie consecutive per la compagine rossoblu ed in questo percorso l’ex attaccante della Reggina è stato decisivo avendo realizzato quattro gol nelle ultime cinque gare.

Ricordiamo per ammissione del Ds Taibi, che Montalto aveva dato la propria disponibilità a scendere di categoria e quindi in un campionato di serie D, per la ripartenza della squadra amaranto dopo l’esclusione dalla cadetteria. Rientrava nel progetto che vedeva coinvolto anche un altro ex, Emanuele Belardi.