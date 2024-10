Ex Reggina – Avvio dirompente per Maurizi. Si inchina anche il Monza del presidente Berlusconi

Agenore Maurizi, uno di quegli allenatori che a Reggio Calabria ha diviso molto le opinioni dei tifosi riguardo il suo operato. Dopo qualche mese di attesa ha trovato la possibilità di rimettersi in gioco sulla panchina del Teramo ed il suo avvio è assolutamente dirompente. Due vittorie in altrettante gare, quindi sei punti e fuori dalla zona pericolo in sole due giornate.

Questa volta a subire la sconfitta è stato il Monza di Berlusconi e Galliani. Una battuta d’arresto pesante per la compagine lombarda che, dall’insediamento dei due ex dirigenti più vincenti della storia del calcio italiano, non è più riuscita a conquistare un successo.

Per Maurizi, invece, la soddisfazione di altri tre punti ed il modo migliore per portare avanti idee e progetti tecnici, avendo conquistato bottino pieno nelle prime due uscite.