Ex Reggina: ricordate Baclet? ‘Brutto scherzo’ in casa del Bari

Era stato uno dei grandi acquisti della Reggina prima era Luca Gallo. Quel colpo fortemente voluto dal presidente che avrebbe dovuto cambiare insieme a tanti altri tra cui Nicola Bellomo, le sorti conclusive di quella stagione con gli amaranto guidati da Cevoli ed eliminati al secondo turno dei play off dal Catania. Parliamo di Allan Baclet, l’attaccante che però in maglia amaranto non ha avuto molta fortuna e che all’inizio di questa stagione si è trasferito al Potenza per volontà del suo presidente Caiata.

Baclet torna al gol sul campo del Bari

Come accaduto negli ultimi campionati, però, Baclet tra infortuni e scelte tecniche, ha trovato pochissimo spazio anche quest’anno. Un solo gol fino a questo pomeriggio quando il Potenza, sul campo del favorito Bari, ha sfoggiato una grande prestazione, suggellata dalla doppietta dell’ex Reggina che ha consegnato ai lucani una preziosa vittoria per 0-2.