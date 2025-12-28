L’ex Peppe Bagnato si sbilancia sulla Reggina e parla delle necessità di mercato

"Fondamentali saranno gli scontri diretti. Torrisi ha ridato entusiasmo ma prima evidentemente..."

Il pensiero del reggino ed ex Reggina Giuseppe Bagnato sull’attuale momento della squadra e l’obiettivo da raggiungere: “Un mese e mezzo fa ero pessimista, il distacco dal vertice sembrava irrecuperabile, ora, invece, sono ottimista, anzi mi sbilancio e vi dico che tra qualche settimana la formazione amaranto si posizionerà in alto“.

“È un torneo livellato verso il basso, non c’è una corazzata come poteva essere il Siracusa e, pertanto, l’undici di Torrisi ha le potenzialità per arrivare davanti a Igea Virtus, Savoia e Nissa. Fondamentali saranno gli scontri diretti che si disputeranno nel girone di ritorno. Si tratta di partite da non sbagliare. Il tecnico catanese ha ridato entusiasmo all’ambiente, evidentemente prima c’era qualche problema, altrimenti non si spiega questo cambio di rotta”.

Il tecnico Torrisi

“Se dall’inizio ci fosse stato Torrisi la Reggina adesso sarebbe saldamente in testa. I numeri parlano chiaro e non ammettono discussioni. Senza nulla togliere a Trocini che, al netto dei risultati negativi, rimane un bravo allenatore. Purtroppo ha avuto anche sfortuna e mi riferisco allo scarso rendimento di Montalto, autore soltanto di un gol. Non so perché non abbia brillato e credo che la sua partenza si sia resa necessaria”.

Il calciomercato e il modulo

“Prenderei un attaccante in grado di guadagnare la doppia cifra. L’ideale sarebbe il ritorno di Barranco, centravanti di spessore, forse acquisterei anche un altro difensore. La società non ha certo bisogno dei miei consigli. Bonanno sa come muoversi e mi aspetto altri due colpi. Il cambio di modulo ha determinato la scolta. Il 4-2-3-1 si adatta maggiormente alle caratteristiche dei giocatori anche se non archivierei definitivamente il 4-3-3. Conta l’atteggiamento. Se scendi in campo con la ferocia che vuole Torrisi ne perdi poche di gare”.