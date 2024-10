Ex Reggina – Bonazzoli allenatore in serie A…femminile

Bonazzoli trova una panchina in serie A femminile. Il nuovo allenatore del ChievoVerona Valpo infatti, club che partecipa al massimo campionato, è l’ex amaranto, che ha preso il posto dell’esonerato Diego Zuccher, cui è stata fatale la sconfitta per 9-3 nel derby contro il Verona.

“A Diego vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, per l’impegno, la serietà, la correttezza professionale, il tutto impreziosito da una promozione in Serie A e da un sesto posto conquistato, sempre in Serie A, nel corso dello scorso campionato” il comunicato ufficiale del club.

Bonazzoli sarà coadiuvato dal vice Ivan Franzolin. Per l’ex attaccante amaranto è la terza esperienza da allenatore, dopo quelle con Atletico Conselve (Prima Categoria) nel 2016-2017 e con il Themal Teolo in Promozione la stagione seguente.

foto: Maurizio Laganà