Ex Reggina – De Francesco: ‘Società e tifosi mi sono rimasti dentro. Felice per la salvezza

Talento indiscusso, qualità che in serie C hanno fatto la differenza. L’intuizione di Gabriele Martino nel portare alla Reggina il centrocampista Alberto De Francesco, oggi protagonista in serie B con la maglia dello Spezia: “Sono contento dello spazio che mi sto ritagliando, in questi mesi non ho mai smesso di lavorare per farmi trovare pronto e devo continuare su questa strada.

“A Reggio Calabria mi hanno trattato benissimo sia la società che i tifosi, mi hanno sempre fatto sentire un calciatore importante e forte, quindi mi sono rimasti dentro. L’anno e mezzo a Reggio non potrò mai dimenticarlo, lo ritengo il vero inizio di una carriera che spero mi porterà sempre più in alto.

Sono felicissimo che alla fine gli amaranto si siano salvati, ci tenevo molto.”

Fonte: pianetaserieb.it