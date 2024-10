Ex Reggina, forse Lillo Foti ci aveva visto bene con Stuani

Ricordate la presentazione in grande stile nella sala stampa dell’Oreste Granillo? Era stato segnalato all’allora presidente della Reggina Lillo Foti ed insieme al calciatore anche un percorso di tante reti realizzate tra settori giovanili, poi Bella Vista e Danubio. Cristhian Stuani doveva essere l’attaccante del futuro individuato per regalare soddisfazioni e gol anche al popolo amaranto, invece quella stagione 2008-09, non solo non lo ha reso protagonista, ma in più circostanze ha portato la tifoseria reggina a farne facile ironia. Quell’anno si concluse con una sola rete su calcio di rigore e nulla più.

E’ la Spagna il paese in cui l’attaccante uruguaiano riesce ad emergere e la stagione migliore, fino a qualche mese addietro, era stata quella con l’Espanyol, grazie alle 12 realizzazioni finali. Adesso all’età di 32 anni l’attaccante, passato al Girona squadra che occupa il centro classifica della Liga, ha già messo a segno ben 12 gol in 19 gare, bottino destinato a crescere, viste le tante partite ancora a disposizione. Forse Lillo Foti in quella circostanza ci aveva visto giusto, ma l’allora giovane età del calciatore ha probabilmente condizionato il suo rendimento e reso complicata la capacità di adattamento ad una terra nuova ed un calcio diverso.