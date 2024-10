Ex Reggina: Alfredo Aglietti conquista la serie A, la sua è una impresa

A Reggio Calabria lo ricordano per le sue straordinarie perle. In due anni ha collezionato 38 gol ed una promozione dalla C alla B, protagonista in entrambi i campionati. Alfredo Aglietti ha sempre raccolto applausi ogniqualvolta ha messo piede all’Oreste Granillo anche da avversario, perchè un attaccante con quelle caratteristiche difficilmente viene dimenticato dai suoi tifosi.

Una lunga gavetta da tecnico con discreti risultati, poi l’inaspettata chiamata arriva dalla società con la quale era stato buon protagonista da calciatore, il Verona. Gli scaligeri esonerano Fabio Grosso a poche giornate dalla chiusura della stagione regolare. Alfredo Aglietti, nella gara interna contro il Foggia rischia addirittura di non entrare neppure nella griglia play off, poi raggiunta grazie ad un risultato ribaltato.

Il percorso fino alla finale vede i gialloblu protagonisti, tremano in occasione della gara di andata contro il Cittadella, subendo un 2-0 che sembra compromettere tutto. Incredibile il match di ritorno con il punteggio che si ribalta a vantaggio del Verona che chiude con un perentorio 3-0 e la conquista della massima serie. Per Aglietti oltre alla gioia immensa, anche il giusto riconoscimento per un percorso iniziato in serie D e che oggi gli offre l’opportunità, conferma permettendo, di approdare in serie A.