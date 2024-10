Ex Reggina – Incredibile Stuani, anche al Bernabeu. Barcellona più vicino?

L'ennesimo sigillo di un calciatore esploso in maniera definitiva

Ancora lui. Il centravanti che nella Reggina quasi non aveva lasciato traccia, ormai da anni staziona nella parte alta delle classifiche dei cannonieri. E’ di qualche mese fa la notizia di un interessamento addirittura del Barcellona per l’attaccante del Girona, sempre più protagonista.

In occasione dell’ultima di campionato è riuscito a fare gol anche al Bernabeu, portando in parità la sua squadra dopo il vantaggio di Casemiro, match da Stuani e compagni che, in virtù di questo successo, si è allontanata dalla zona pericolo.

Per l’ex Reggina è la tredicesima rete stagionale e nella classifica dei cannonieri adesso è collocato alle spalle di due grandissimi come Messi e Suarez, i fuoriclasse che dalla prossima stagione potrebbero essere suoi compagni di squadra.