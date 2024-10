Ex Reggina – Mazzarri: ‘Spesso mi trovo arbitri ancora con il latte alla bocca…’

Quarta espulsione in stagione per l’ex tecnico della Reggina Walter Mazzarri, oggi sulla panchina del Torino e pronto a sfidare al S. Paolo il suo Napoli. Ha parlato di questo suo rapporto spesso conflittuale con gli arbitri alla Gazzetta dello Sport:

“La quarta espulsione? Non devo riflettere io, vorrei riflettessero gli arbitri. Mi fanno le sanzioni, e non facendo niente mi tolgono anche dei soldi. Ma le multe dovrebbero pagarle loro, arbitro e quarto uomo, che si sono divertiti ad allontanarmi visto che non ho fatto niente. Ho quindici anni di carriera, ma spesso mi trovo davanti arbitri che hanno ancora il latte davanti alla bocca e si comportano come se fossero i depositari di tutto”.