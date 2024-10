Ex Reggina, Porcino: ‘Catania grande piazza. Sono reggino, con il Cosenza è derby’

Presentato alla stampa dopo essere già sceso in campo e guadagnato la palma del migliore in campo grazie a due assist vincenti. Toti Porcino ai giornalisti del Catania: “Sono in una grande piazza con un grande pubblico, nel corso della mia carriera ho fatto tutti i ruoli sull’out di sinistra, anche se preferisco la posizione di quinto di centrocampo, ma ho fatto bene anche da esterno alto in caso di attacco a tre. Adesso arriva la prima gara al Massimino, sarà speciale anche per la sfida contro il Cosenza che per me è come un derby visto sono reggino”.