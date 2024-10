Ex Reggina, nuovo ruolo per Franco Gagliardi al Rende?

Nel mondo del calcio da una vita e profonde sono le sue conoscenze. Ha lavorato per la Reggina di Lillo Foti scovando in giro per il mondo talenti poi valorizzati con la maglia amaranto. Franco Gagliardi è stato anche allenatore della Reggina in due momenti diversi, nel primo salvandola miracolosamente, meno fortunata la sua seconda avventura.

Da qualche anno è capo scouting al Rende ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. E’ parecchio apprezzato dal presidente Coscarella che, dopo l’allontanamento del DS Giovambattista Martino, avrebbe deciso di affidargli il ruolo di Direttore Sportivo. Sarebbe una grande mossa.