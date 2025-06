L’ex Reggina Stellone: contratto quasi unico per la C, ma potrebbero arrivare chiamate dalla B

E’ arrivato a Pesaro nelle battute finali della stagione 2023-24 con la squadra impelagata nei bassifondi della classifica e a forte rischio retrocessione. L’ex Reggina Roberto Stellone l’ha salvata attraverso il play out e si è guadagnato la fiducia della società con la sottoscrizione di un contratto quadriennale, cosa rarissima soprattutto in serie C.

Il campionato che si è da poco concluso ha visto la Vis Pesaro grande protagonista con il sesto posto finale e un buon percorso nei play off, interrotto ai quarti a vantaggio del Pescara adesso finalista. Inevitabilmente anche dalle categorie superiori sono arrivati attestati di stima verso il tecnico e qualche interesse, tanto da poter mettere in dubbio la sua permanenza a Pesaro, nonostante il lungo contratto. In conferenza stampa il presidente Mauro Bosco ha dichiarato a tale proposito:

“Per come la vedo io abbiamo già blindato il mister, quando è venuto qui gli abbiamo fatto 4 anni di contratto ed è qualcosa che difficilmente si vede in Lega Pro. Noi abbiamo sempre creduto in lui perché conoscevamo le sue qualità e non abbiamo mai fatto contratti così lunghi ai nostri precedenti allenatori. Inoltre abbiamo anche inserita una clausola rescissoria, che rende ancora più difficile per le altre società avvicinarsi a Stellone. Per noi l’allenatore è centrale nel nostro progetto e lo ha dimostrato con i fatti.

Stiamo già dialogando per progettare il futuro e mancano solo le ultime formalità per proseguire insieme. Offerte irrinunciabili? Dovrebbero arrivare nelle prossime settimane perché a luglio iniziamo la nuova stagione. Deve capitare qualcosa di clamoroso perché Stellone non sia l’allenatore della Vis il prossimo anno. Le percentuali che rimanga qui sono del 90% in questo momento”.

Ricordiamo che al fianco di Roberto Stellone, ormai da diversi anni, lavora come match analyst il reggino Carmelo Merenda.