L’ex Reggina Nicolas Viola riparte dalla serie C

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, ha indossato la maglia amaranto per 67 volte, facendo l’esordio in prima squadra a S. Siro contro l’Inter, match di Coppa Italia. Quello in serie A al Granillo contro la Lazio. Poi una carriera che lo ha visto protagonista con altre maglie come Palermo, Ternana, soprattutto Benevento e Cagliari. Adesso, all’età di 36 anni, riparte dalla serie C ma con una società ambiziosa come il Ravenna, ricordiamo lo scorso anno ripescato in terza serie e oggi al secondo posto della classifica.

Il comunicato

“Il Ravenna FC comunica di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Nicolas Viola, centrocampista classe 1989, attualmente svincolato.

Giocatore di grande esperienza e qualità, Viola vanta una carriera di assoluto rilievo tra Serie A e Serie B, avendo indossato le maglie di club prestigiosi come Reggina, Ternana, Benevento e Cagliari, con cui ha collezionato presenze e prestazioni di spessore nei massimi campionati italiani. Regista dotato di visione di gioco, tecnica sopraffina e grande personalità, porta in dote al Ravenna un valore aggiunto determinante all’interno del reparto centrale.

L’arrivo di Viola rappresenta un innesto importante per la squadra di Marco Marchionni, che potrà così contare su un profilo esperto e capace di incidere immediatamente sia sul piano tecnico che su quello carismatico. Dopo il superamento delle visite mediche nella giornata odierna ha disputato il primo allenamento con i compagni. Per lui la maglia scelta è la numero 10″.