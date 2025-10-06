Elezioni regionali in Calabria 2025: i dati dei primi exit poll

I primi risultati degli exit poll delle elezioni regionali in Calabria, condotti dall’instant poll di Youtrend per Skytg24, dipingono un quadro chiaro della competizione tra i principali candidati alla presidenza. Secondo i dati appena diffusi, il governatore ricandidato per il centrodestra, Roberto Occhiuto, è in netto vantaggio con una previsione di voto compresa tra il 57% e il 61%. Un risultato che conferma il suo ampio supporto nelle urne e potrebbe garantire un nuovo mandato alla guida della Regione Calabria.

A seguire, l’ex europarlamentare Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra, si attesta tra il 38% e il 42%. Nonostante un buon risultato, Tridico sembra dover affrontare una sfida ardua per superare Occhiuto, con una differenza significativa tra i due.

Infine, il candidato di Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Toscano, registra una performance marginale, con il suo voto previsto tra lo 0% e il 2%. Un risultato che non sembra sufficiente a scalfire il predominio dei due principali contendenti.

Le Liste a Sostegno dei Candidati

Anche a livello di liste, gli exit poll offrono interessanti spunti. Per Occhiuto, tra le forze politiche che lo sostengono, Fratelli d’Italia emerge come il primo partito, con una percentuale compresa tra il 15% e il 19%, seguita da Forza Italia e dalla lista Occhiuto stessa, entrambe tra il 10% e il 14%. La Lega, infine, si attesta tra il 5% e il 7%.

Per Tridico, invece, il Partito Democratico è il primo partito di riferimento, con una previsione di voto tra il 12% e il 16%, seguito dal Movimento 5 Stelle, che si colloca tra il 6% e il 10%. La lista Tridico ottiene tra il 5% e il 7%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) si posiziona tra il 3% e il 5%.

Un Voto Cruciale per la Calabria

Mentre si attende l’ufficialità dei risultati, questi primi exit poll offrono uno spunto interessante su come gli elettori calabresi abbiano orientato il loro voto, con una chiara prevalenza per Occhiuto e il centrodestra. Tuttavia, l’alta percentuale di supporto per Tridico e il PD potrebbe segnare un cambiamento nelle dinamiche politiche regionali, soprattutto nelle prossime settimane, quando si tireranno le somme delle politiche locali e delle alleanze in campo.

Gli occhi sono ora puntati sullo spoglio ufficiale dei voti, che dirà se la previsione degli exit poll troverà conferma o se ci saranno sorprese nell’ultimo spoglio.