Falcomatà a Dubai presenta la Reggio del futuro: "Vogliamo diventare una delle porte del Mediterraneo"

Un confronto a più voci tra sindaci sul tema della Bellezza e della rigenerazione urbana per restituire alla platea di Expo 2020 Dubai il meglio dell’Itali in tema di sostenibilità, economia circolare, architettura digitale. E’ questo il fulcro dell’evento che si è svolto il 31 ottobre a Dubai presso il Padiglione Italia, nell’ambito dell’Expo 2020, esposizione universale che avrebbe dovuto svolgersi nel 2020 ma è slittato di un anno a causa della pandemia.

Con un un flusso stimato di 25 milioni di visitatori, l'esposizione è una vetrina di livello internazionale, il cui tema è "Connecting Minds, Creating the Future" (collegare le menti, creare il futuro).

A guidare la delegazione dell’Anci e dei sindaci italiani il presidente e sindaco di Bari, Antonio Decaro. Tra i sindaci presenti a Dubai e sul palco in occasione dell'iniziativa, anche Giuseppe Falcomatà.

Nel corso del suo intervento, il primo cittadino ha illustrato il percorso dell'amministrazione comunale negli ultimi 8 anni, con particolare riferimento al rinnovamento effettuato nella zona del lungomare. Al contempo, Falcomatà ha anche spiegato quali saranno le prossime mosse con le quali l'amministrazione punta a cambiare il volto della città.

"E' importante questo spazio per raccontare la nostra città, il lavoro fatto dall'amministrazione in quasi 8 anni di mandato. Abbiamo lavorato sul recupero del rapporto tra la città e il mare. Dove prima c'era un 'non luogo' che interrompeva il legame tra il mare e la città, oggi è invece una delle zone più frequentata dai cittadini.

Presenti in quei luoghi una grande pineta con area ludica annessa, un ponte di acciaio corten che è stato realizzato altrove e successivamente calato come fosse un pezzo di tetris, un parcheggio fotovoltaico con 57 pensiline e la scalinata del waterfront, sede di eventi culturali e artistici".

Il sindaco Falcomatà, attraverso l'ausilio delle slide, ha mostrato i progetti sino a oggi realizzati dall'amministrazione e quelli in programma, a partire dal Museo del Mare di Zaha Hadid.