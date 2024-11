Il Fab Lab Reggio Calabria apre le porte ai makers reggini

Il 1 ottobre il Fab Lab Reggio calabria apre le porte agli appassionati “MAKERS” reggini con la propria sede in via Possidonea 32 a Reggio Calabria.

Il fablab è un laboratorio per la fabbricazione digitale, luogo ideale dove le idee sviluppate su un computer in maniera virtuale possono

prendere vita e diventare realtà sotto forma di prototipi realizzati con materiali plastici, legno o metallo. Tutto questo grazie

all’utilizzo delle tecniche di stampa 3d con cui è possibile riprodurre fedelmente un idea digitale in un oggetto fisico.

Il fablab fornisce alla comunità dei makers (creatori e creativi) e alla cittadinanza locale, la possibilità di apprendere e condividere

metodologie e conoscenze di natura tecnica e tecnologica in un luogo fisico che mette a disposizione sapere, saper fare e macchinari idonei.

Il fablab riveste il ruolo importante di “facilitatore” del passaggio dall’idea al prototipo, collaborando all’interno della rete di contatti

e risorse professionali distribuite in ogni fablab nel mondo, contribuendo alla realizzazione di oggetti personalizzati ed unici.

Il FabLab Reggio Calabria ha tra i suoi scopi quello di promuovere e divulgare la cultura maker.

A tal fine il fabLab svolge corsi e workshop in autonomia o in partnerariato con istituzioni per investire nelle idee e nella la

crescita culturale della persona.

Il valore della condivisione della conoscenza occupa un posto di rilievo all’interno del fablab e della comunità maker. Con la condivisione è

possible divulgare la conoscenza al fine di sviluppare dei progetti liberi, aperti e fruibili da tutta la comunità.

Per chi volesse contattare il Fablab-RC sono disponibili tutte le informazioni necessarie sul sito internet dell’associazione:

www.fablabreggiocalabria.org o su facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011337298409&fref=ts