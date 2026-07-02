A Reggio si attende Lotito, a Roma si manifesta per mandarlo via. ‘Il 2 luglio resterà nella storia’

A Reggio Calabria si attende la comunicazione riguardo la conferenza stampa che presenterà ufficialmente Claudio Lotito alla città, dopo l’acquisizione del club da parte di una società facente riferimento al gruppo del presidente della Lazio. Per oggi, invece, i tifosi della squadra biancoazzurra, hanno organizzato quella che viene ritenuta la più grande manifestazione di protesta della storia del calcio. Così sul quotidiano Corriere dello Sport: “Il giorno è arrivato. Oggi il popolo biancoceleste scende in piazza per quella che gli stessi gruppi organizzati hanno definito ‘la più grande manifestazione di dissenso della storia delle tifoserie italiane’. Non solo una protesta contro Lotito, ma una lunga giornata di confronto, musica e partecipazione che farà da contraltare agli spalti vuoti dell’Olimpico, scelti come forma di contestazione durante la scorsa stagione e anche per quella che deve ancora iniziare. L’appuntamento è fissato alle 17.30 a Ponte Milvio, lato piazzale Cardinal Consalvi. Da lì partirà il corteo che attraverserà uno dei luoghi simbolo del tifo laziale fino a raggiungere piazzale Ankara, sotto lo stadio Flaminio, dove la manifestazione proseguirà fino a tarda sera.

Leggi anche

Sul palco si alterneranno dibattiti, testimonianze e momenti di intrattenimento, con la partecipazione di personaggi storicamente legati al mondo Lazio, artisti e cantanti. Gli organizzatori parlano dell”ennesimo atto d’amore per la libertà della Lazio’, una manifestazione che nasce dalla volontà di dare continuità a una protesta che, negli ultimi mesi, si è tradotta nella scelta di disertare le gare casalinghe, rinunciare agli abbonamenti e promuovere il boicottaggio delle iniziative commerciali (disdetta degli abbonamenti alle piattaforme televisive che trasmettono la Lazio) e politiche (volontà di non dare voti a Forza Italia, partito di riferimento del senatore) legate alla società.