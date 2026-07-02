Social Taxi, Occhiuto: ‘Nessun anziano dovrà più rinunciare alla propria salute perchè solo’

Curarsi in Calabria è spesso una “battaglia“, una sfida quotidiana contro le distanze, le carenze strutturali e i tempi d’attesa. Ma per la fascia più fragile della popolazione, la terza età, c’è un nemico ancora più subdolo e silenzioso: la solitudine. In una regione in cui la sanità rappresenta da anni una ferita aperta, troppi anziani rimangono isolati nei piccoli borghi o nelle aree dell’entroterra, rinunciando persino a una visita medica specialistica semplicemente perché non sanno come raggiungere l’ospedale o l’ambulatorio più vicino.

È proprio in questo scenario complesso che la tecnologia smette di essere un freddo algoritmo e si trasforma in una mano tesa. A margine della presentazione del servizio UberX avvenuta martedì a Scilla, il Presidente della Regione Roberto Occhiuto ha svelato i dettagli del progetto “Social Taxi”: una misura straordinaria di welfare pensata per abbattere le barriere geografiche e sociali, offrendo corse totalmente gratuite agli over 65.

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Il Governatore ha voluto toccare il cuore della questione, spiegando con un esempio concreto come la nuova piattaforma digitale regionale cambierà la vita di tutti i giorni di moltissime famiglie calabresi:

“Potete scaricare l’applicazione sul vostro telefonino, ma non ci sarà solo Uber: abbiamo creato una piattaforma dove tutte le aziende di trasporto a domanda possono associarsi. Questo servizio sarà interamente finanziato dalla Regione, perché i cittadini non pagheranno nulla. Gli ultra 65enni non sborseranno un centesimo e potranno spostarsi, magari per andare da Scilla a Palmi o da Scilla a Gioia Tauro se c’è un ambulatorio capace di fornire loro una prestazione medica. Nessuno deve più essere costretto a rinunciare alla propria salute perché è rimasto solo”.

La liberalizzazione come atto di civiltà

L’iniziativa del “Social Taxi” ribalta il concetto stesso di mercato libero, dimostrando come le riforme economiche possano e debbano avere un’anima. Nelle parole del Presidente, la liberalizzazione non è un regalo alle multinazionali, ma uno strumento per restituire dignità e diritti ai cittadini:

“A volte si pensa che liberalizzare il mercato sia una cosa che riguardi solo l’economia o le imprese – ha argomentato con forza Occhiuto –. Non è così. Aprire il mercato serve a rendere finalmente fruibili i servizi pubblici e, soprattutto, quei servizi essenziali e legati alla salute che, senza queste innovazioni, rimarrebbero tristemente inaccessibili per i nostri cittadini più fragili”.

Il “Social Taxi” nasce dunque come una risposta concreta e immediata a un bisogno non più rimandabile. Tra le carenze della sanità e il dramma dell’isolamento, la Calabria sceglie di ripartire dalla solidarietà, mettendo la tecnologia al servizio di chi ha più bisogno di protezione e cura.