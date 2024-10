Il regista reggino Fabio Mollo dirige la nuova serie di Mediaset, protagonista Alessandro Preziosi

Iniziate nei giorni scorsi le riprese di ‘Masantonio’, titolo provvisorio della nuova serie che uscirà su Mediaset nel 2020. A dirigere la serie prodotta da Cattleya il regista reggino Fabio Mollo, entusiasta per l’inizio di un progetto originale e dal respiro internazionale.

Alessandro Preziosi il protagonista della serie, a completare il cast ci sono Davide Iacopini, Bebo Storti e Virginia Campolucci. Le riprese hanno preso il via lunedi e andranno avanti per 17 settimane divise tra Roma e Genova.

Ai microfoni di CityNow, Mollo racconta della nuova esperienza e svela i primi dettagli della serie.

“Preziosi vestirà i panni di un ex poliziotto, e sarà un investigatore che tratta i casi di persone scomparsa. Mi sono da subito innamorato della sceneggiatura, si tratta di un prodotto di qualità assoluta che sono felice di dirigere. Cattleya ha prodotto serie importanti come Gomorra e Suburra, per me si tratta della prima serialità lunga e mi sono tuffato con entusiasmo in questo progetto”.

Alessandro Preziosi il protagonista della serie girata da Mollo. Preziosi nei mesi scorsi era apparso sul piccolo schermo con ‘Liberi di scegliere’, film girato a Reggio Calabria e che racconta la figura del Giudice Di Bella e del Tribunale dei minori reggino.

“Ne abbiamo parlato a lungo, sia la storia in generale che il personaggio di Di Bella hanno profondamente colpito Preziosi. Alessandro è un attore sensibile e coraggioso, con le sue scelte sempre diverse e originali mostra di volersi sempre misurare con nuove sfide. La sua grande esperienza ci è d’aiuto, è interessante conoscere il suo punto di vista riguardo la sceneggiatura”, dichiara Mollo.

Dal piccolo al grande schermo. Dopo aver riscosso un grande successo nazionale e internazionale con i suoi due primi film (Il sud è niente e Il padre d’Italia), Mollo è pronto a girare il suo atteso terzo lungometraggio.

Il progetto è top-secret, ma per Citynow Mollo fa un’eccezione e anticipa alcuni dettagli…: “Sarà un film in lingua inglese, raccolto e intimista, con un’atmosfera molto dark. La sceneggiatura è già pronta, ho già scelto cast e location. Nomi degli attori, titolo e data di uscita? No comment -ride Mollo- ne riparliamo tra qualche settimana…”, spiega divertito il regista reggino.

Nelle scorse settimane è uscito nelle sale ‘Lo Spietato’, film che vede l’attore reggino Alessio Praticò al fianco di Riccardo Scamarcio. Mollo e Praticò hanno collaborato in occasione del film tv ‘Renata Fonte’. “Conosco bene Alessio, siamo cresciuti entrambi nel quartiere Gebbione. E’ un attore bravissimo, l’ho voluto fortemente nel cast di Renata Fonte e ho visto con piacere delle sue importanti presenze nella serie Il Cacciatore e il film Lo Spietato. Ha talento e passione notevoli”, conclude Mollo.

