FACE 2016, il Parco Ecolandia pronto a trasformarsi in opera d’arte

#Tradizionevoluzione è l’hashtag che scandirà il FACE 2016, il Festival dell’Arte, della Creatività e dell’Ecocultura, in programma dal 1 al 4 agosto nell’incantevole scenario del Parco Ecolandia di Arghillà a Reggio Calabria.

Circa 300 artisti hanno compreso, nelle passate edizioni, il valore culturale di una kermesse che stravolge gli animi di chi lo vive tra musica, arte, spettacolo, workshop, performance, installazioni, fotografia, scultura e pittura. Giunto alla sesta edizione, inserito tra gli eventi storicizzati della Regione Calabria, apprezzato dai reggini e non solo, il FACE trasforma il Forte Gullì in uno scrigno che custodisce e diffonde arte e cultura. La novità del FACE 2016 è rappresentata da una nuova espressione artistica capace di catturare ed immobilizzare l’arte per poi liberarla attraverso giochi di luce continui.

Il partner, che i direttori artistici Paolo Albanese e Paolo Genoese hanno voluto fortemente portare a Reggio Calabria, si chiama Kernel, piattaforma artistica ideata e prodotta da AreaOdeon che propone nuove sinergie multi-disciplinari tra musica elettronica e sound design, audiovisual mapping, architettura effimera, arte digitale e interattiva.

Nel linguaggio informatico, il termine “kernel” costituisce il nucleo di un sistema operativo. Analogamente, Kernel si propone come piattaforma stabile e permanente sulla quale innestare una serie di attività e proposte mirate ad offrire opportunità di sperimentazione e scambio tra diversi linguaggi espressivi dell’arte contemporanea, tra momenti d’intrattenimento, ma anche spazi di incontro e occasioni di visibilità per giovani artisti.

Il Fortino di Arghillà, grazie a questa collaborazione, verrà investito di un nuovo senso che lo renderà laboratorio ideale di sperimentazione, condivisione ed ibridazione di esperienze differenti.

Avrà così nuovi colori e nuove forme attraverso il progetto LUXONUS, installazione interattiva di luce e suono, prodotta da Kernel/AreaOdeon, in cui le composizioni musicali, create grazie ad uno step sequencer, si trasformano in giochi di luce sul Fortino.

Ad ogni nota suonata, una luce si accenderà ad illuminare l’antica struttura. Il pubblico nel periodo antecedente al Festival, tramite un’interfaccia web, potrà creare, registrare e inviare il proprio contributo musicale dal quale deriverà in tempo reale una corrispondente soluzione di illuminazione.

Le composizioni raccolte tramite web saranno presentate nelle quattro serate. Durante i giorni del Festival, sarà presente anche una postazione in loco, attraverso la quale il pubblico potrà interagire con l’installazione. L’allestimento multimediale farà inoltre da scenografia ai concerti in programma.

Un progetto creato ad hoc per Ecolandia e FACE 2016 che rappresenta una nuova tappa di un percorso che negli ultimi anni ha già emozionato migliaia di spettatori con esperienze artistiche ad alto contenuto tecnologico.

Le serate del FACE 2016 avranno così una nuova interpretazione artistica: le note dei gruppi musicali si muoveranno in sincronia con i fasci di colore intorno ai visitatori. Ancora una volta il FACE sarà quindi un viaggio dentro la forma libera dell’arte con varie tappe per lo più musicali.

Il programma completo verrà svelato durante la conferenza stampa – evento in programma giovedì 28 luglio alle ore 18:00 al Parco Ecolandia.

Per info su programma, artisti partecipanti e workshop visita www.facefestival.org www.parcoecolandia.it, www.kernelfestival.net www.kernelfestival.net/luxonus/