FACE: Festival, Arte, Creatività, Ecocultura – 1, 6 e 10 agosto al Parco Ecolandia.

L' IDEA:FACE: Festival dell'Arte, della Creatività, dell'Ecocultura. Un viaggio nelle diverse forme espressive del mondo moderno, intriso di musiche, sonorità, libertà di espressione, divertimento, coinvolgimento sociale e, proprio per la location in cui si svolgerà, riscoperta dei luoghi e riavvicinamento all'ambiente.LOCATION:Ecolandia, il parco ecologico costruito intorno al vecchio forte Gullì, a Catona Reggio Calabria. Location unica per accogliere la manifestazione e che ci permetterà di addentrarci nelle tematiche di eco-sostenibilità, ecoturismo affrontate attraverso dibattiti e progetti ma soprattutto atre, colori e note. Obiettivo del festival è quello di ritornare ad essere il contenitore che, attraverso creatività, sperimentazione e progettualità racchiuda in se l'anima del coinvolgimento sociale. Il gusto, le esigenze e le passioni dei cittadini potranno avere a disposizione un luogo di incontro, crescita collettiva e confronto utili a raggiungere insieme ambiziosi obiettivi.LE DIVERSE AREE TEMATICHE:Le diverse aree tematiche sono coordinate da dei capogruppo esperti del proprio settore . ECOLOGIA, ARTI VISIVE, MUSICA, VIDEO PROIEZIONI,TEATRO, RICERCA ENOGASTRONOMICA, PERFORMANCES, DESIGN, ARCHITETTURA SOSTENIBILE.FACE 4 ECOLANDIARiparte dunque il lavoro che tra il 2007 ed il 2009 permise ad oltre 150 artisti di partecipare e presentare le proprie idee, attraverso un concetto di arte totale, attraverso la mostra collettiva, le conferenze, i workshop, i concerti e le performances. L'intento è unico: dimostrare come anche gli artisti attuali non siano sordi al coinvolgimento sociale e rivolgano i loro interessi principali verso le tematiche delle risorse ambientali, ecologiche, di sostenibilità, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili, nonché di accoglienza e di pace ; ciò per migliorare stili e condizioni di vita della collettività.PARTNER:Il Face Festival si pone, oggi, come partner del progetto Ecolandia Scarl, come una manifestazione importante per le tematiche sottese al suo sviluppo, ma anche per ciò che un parco ecologico delle sue dimensioni potrebbe rappresentare per la città di Reggio Calabria in ambito artistico.