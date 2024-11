Facebook Messenger lancia la chat criptata

Facebook Messenger: finalmente disponibili le chat criptate per tutti, anche pe gli utenti italiani.

L’app di messaggistica del social network di Mark Zuckerberg, si adegua sostanzialmente a WhatsApp e consentirà ai suoi utilizzatori di effettuare conversazioni segrete tramite un sistema di crittografia che garantisce di essere a prova di spia.

Facebook, che detiene la proprietà anche di WhatsApp, ha già da tempo introdotto il sistema di “Secret Conversations” su questo applicativo, ma adesso lo ha finalmente esteso anche all’app associata al social network.

Se usate Facebook Messenger e volete aggiungere un livello di protezione alle vostre chat, da oggi potete farlo grazie alla nuova funzione pensata per la chat Facebook.

C’è un MA.

La nuova funzione andrà infatti attivata di volta in volta, per ogni singola conversazione, ogni volta che si inizierà a parlare con qualcuno e per funzionare, inoltre, la feature richiede l’ultima versione dell’app di Messenger per iOS o Android.

Nulla di insormontabile,però, se ad essere al sicuro sono le nostre conversazioni private!